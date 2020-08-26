Son dakika haberi: Sel felaketini yaşayan köylüler yaşadıkları o korku dolu anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

Sel felaketini yaşayan köylüler yaşadıkları o korku dolu anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Selin en fazla zarar verdiği yerler arasında bulunan Giresun'un Dereli ilçesi Akkaya köyünde yollar, araçlar, mezarlıklar, köprüler ve evler selden büyük zarar gördü

GİRESUN - Giresun'da hafta sonu etkili olan sel felaketinde en çok zarar gören Dereli ilçesinde birçok köyde selden etkilendi. Dereli ilçesini harabeye çeviren dereye ismini veren Akkaya köyü de bunlardan birisi oldu.

Akkaya deresinin taşması sonucu Akkaya köyü sakinleri evlerini terk ederek sel gecesi olan 22 Ağustos gecesini köy camisinde, yüksek yerlerde ve fındık bahçelerinde geçirdi. Köyde evler ve köprüler yıkılırken, araçlar sele kapıldı mezarlıklar yerinden sökülüp sürüklendi.

Köyde bugüne kadar en az dört kez büyük sel felaketi yaşadıklarını belirten Cevat Kıran, yaralarını sarmak için kaymakam dahi görmezken, bugün milletvekillerinin, bakanların köye geldiğini söyledi.

Köy sakinlerinden Kıran, "70 yıllık ömrümde en az 3,4 defa daha sel felaketi gördüm. Ancak hiç kimse köyümüze gelip bizlerin halini görüp geçmiş olsun demedi. Kendi kendimize yaralarımızı sardık. Bugün ise bakanlar köyümüze geliyor, elimizi sıkıp derdimizi soruyor. Ne ihtiyacımız varsa yanımızda olduklarını söylüyor. Milletvekillerimizin biri gidip diğeri geliyor. Allah devletimizden razı olsun. Yıkılan kullanılmaz halde evimizi boşaltıyoruz devletimiz yeni bir ev yapacaklarını söyledi" dedi.

O gece yaşadıkları dehşeti anlatan Pamuk Kıran ise "Sağanak yağışı camdan izleyen eşim sel sularının yükseldiğini görünce apar topar sadece yanımıza telefonumuzu alarak evden çıktık. Geceyi camide geçirdik. Evimizin sel sularında yıkıldığını gözyaşlarıyla izledik ama canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz. O gece köydeki herkes evlerini boşaltarak yüksek tepelere doğru çıktı. Kimisi fındık bahçelerine gitti. çadır kurdu. Evlerinin sular altında kalışını buralardan izlediler" ifadelerini kullandı.