Son dakika haberi... Sel felaketinin vurduğu Bozkurt'ta çatılarda kurtarılmayı bekleyenler var - Son Dakika

Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde, vatandaşlar sığındıkları yıkılmak üzere olan bina çatısında kurtarılmayı beklerken, bölgeye helikopter sevk edildi. Bozkurt ilçesindeki son durumla ilgili Belediye Başkanı Muammer Yanık, 4-5 kişinin öldüğünü belirterek "Talihsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

Kastamonu'da bugün sabah saatlerinden itibaren yağan yoğun yağış nedeniyle Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçeleri sele teslim oldu. Yaşanan felakette can kayıpları yaşandığı ve çok sayıda vatandaşın mağdur olduğu öğrenildi. Selden en çok etkilenen alanlar arasında olan Bozkurt ilçesinde sel sularının ikinci katlara kadar yükseldiği binalarda yaşayanlar, kurtulmak için çatılara sığındı. Sel suları ile yıkılma tehlikesi yaşayan 7 katlı bir binanın çatısına sığınan vatandaşları kurtarmak için ise bölgeye helikopter sevk edildi. İlçedeki son durumu TV canlı yayınına bağlanarak anlatan Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, "Talihsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

"TALİHSİZ BİR ŞEKİLDE İLÇEMİZİN YOK OLUŞUNU SEYREDİYORUZ"

Bölgenin daha önce böyle bir felaketle karşılaşmadığını ifade eden Başkan Yanık, "Dünden itibaren yağışlar başlamıştı. Öğlenden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu ve öğleden itibaren kesintisiz 5 saattir devam etmekte. İlçemiz tarihte böyle bir felaket görmedi, böyle bir felaket hiç kimse yaşamamıştır ve şiddetli bir şekilde şuan hız kesmeden devam ediyor. Talihsiz bir şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" dedi.

"Helikopter hariç o vatandaşları çatılardan almamız mümkün değil"

Şartların çok zor olduğunu ifade eden Yanık, "Şuan iş makineleriyle her hangi bir şey yapma şansı sıfır. Hız kesmeden yağışlar devam ediyor. Bazı çatılarda vatandaşlarımız var öğleden itibaren helikopterler yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı. Helikopter hariç o vatandaşları çatılardan almamız mümkün değil. Tarihte görülmemiş bir felaket var şu an burada" diye konuştu.

"4-5 CAN KAYBIMIZIN OLDUĞU KESİN "

Vatandaşların çok zor durumda olduğunu ifade eden Yanık, "Can kaybımız 4-5 edindiğimiz bilgi ama kesin bir bilgimiz yok. Ama 4-5 can kaybımızın olduğu kesin yani. Şu an yağış şiddetli bir şekilde devam ediyor yani bu felaketi kelimelerle anlatmak mümkün değil yani bir barajın patladığını düşünün ve 5 saattir bu şekilde devam ediyor. İnsanlar çaresiz, olağanüstü bir durum var" şeklinde konuştu.

(Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir - Cemal İlyasoğlu - Erdem Demirci/İHA)