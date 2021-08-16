Son dakika haberi! Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinden Boyabat'a sevk edilen hastalar ilgiden memnun - Son Dakika

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel sonrası Ayancık Devlet Hastanesindeki hastaların bir bölümü Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından su basan ve hasar gören Ayancık Devlet Hastanesinin kullanımına ara verildi.

Ayancık'tan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edilenlerden 68 yaşındaki böbrek hastası Ramazan Demirel, kendilerinin tedavilerinde hassasiyet gösteren sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirtti.

Demirel, "On altı yıldır diyaliz hastasıyım ve Ayancık Devlet Hastanesinde diyalize girmekteyim. İlçemizdeki aşırı yağışlar nedeniyle köyümüzün yolları kapandı. Ben 112'yi aradım, bir süre sonra ambulans geldi ve Ayancık Devlet Hastanesi sel dolayısıyla kullanılamaz durumda olduğu için beni Boyabat'a sevk ettiler, tedavim burada sürüyor. Ben buradan devletime, milletime teşekkür ediyorum. Şu anda hastanede çok iyi durumdayız. Bize çok iyi bakılıyor, tedavimiz hiçbir aksama olmadan yapılıyor. Hiçbir ihtiyacımız yok. Boyabat'ın değerli esnafları yardımcı oldular. İhtiyaçlarımızı temin ettiler." ifadelerini kullandı.

Hastanede kendilerine çok iyi bakıldığını vurgulayan Demirel, şöyle devam etti:

"Köydeki ailem, İstanbul'daki çocuklarım ve torunlarıma buradan iyi olduğumu, hiçbir ihtiyacımın olmadığını söylemek istiyorum. Doktorlarımız, hastane personelimiz bizimle çok ilgileniyorlar. Burada Ayancık ve Çatalzeytin'den gelen hastalarımız var. Herkes buradan memnun, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ben Ayancık halkı ve diğer yerlerde sel felaketi yaşayan tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum."