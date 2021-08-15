Son dakika haberi: Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta AFAD gönüllüleri canla başla çalışıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin ardından bölgeye ulaşan AFAD gönüllüsü ekipler, afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürüyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt ilçesine gelen AFAD gönüllüleri, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması ve arama kurtarma faaliyetlerine yardım ediyor.

Kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışan ekipler, cadde ve sokaklarda biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için büyük çaba gösteriyor.

Kadın erkek demeden Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelen gönüllüler, su ve erzak taşınması, çadır kurulması, yolların açılması, elektrik ve su tesisatı işlerine de destek oluyor.

Bolu'dan gelen AFAD gönüllüsü Şükran Eğri, AA muhabirine, sel felaketini duydukları anda harekete geçerek, aynı gün bölgeye ulaştıklarını söyledi.

AFAD gönüllüleri olarak, su taşımadan, eşya taşımaya ve dükkan temizliğine kadar her işi yapmaya çalıştıklarını aktaran Eğri, "Bazı arkadaşlarımız su taşıyor, bazıları yemek dağıtıyor, biz temizlik çalışmalarına katılıyoruz. Bazı arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Hepimiz bir işin ucundan tutmuş bulunuyoruz burada. Elimizden geldiğince Bozkurt halkının yaralarını sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu zor günlerinde vatandaşların yanında olduklarını belirten Eğri, "Bugün birlik ve beraberlik günümüz, birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz. Biz AFAD gönüllüleri olarak kadın erkek demeden çalışmalara destek veriyoruz, vatandaşların acılarını paylaşıyoruz." ifadesinde bulundu.