Son dakika haberi! Sel şehidi uzman çavuş, Çanakkale'de toprağa verildi - Son Dakika

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran (23), memleketi Çanakkale 'nin Eceabat ilçesinde, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesi ve babası ile kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi, ayakta durmakta güçlük çekti.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde, arama- kurtarma faaliyeti için bölgeye giden jandarma aracı, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek, sulara kapıldı. Araçta bulunan ve şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla saat 10.00 sıralarında, memleketi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki evinin önüne getirildi. Tekbirlerle karşılanan şehidin cenazesinin başına geçen anne Filiz ve baba Müjdat ile diğer uzman çavuş oğulları Umut Kıran, gözyaşı döktü. Uzun süre birbirlerine sarılarak, cenazenin başından ayrılmayan Kıran ailesine, yakınları destek oldu. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Eceabat Merkez Mezarlığı'na getirildi.