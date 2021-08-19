Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde suların çekilmesiyle geriye kalan izler, yaşanan afetin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı. Sel nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Yer yer 4-5 metreyi bulan sel suları ve selin getirdikleri, binaların giriş katlarının yanı sıra birinci katlara kadar ulaştı. Sel suları nedeniyle vatandaşların eşyaları da kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlardan Mustafa Özkan, AA muhabirine, apartmanın birinci katında oturduğunu, selden son anda kurtulduğunu söyledi.

"Çocuklarımı bulmak için çabaladım" diyen Özkan, "Helikopterle çocuklarım kurtarıldı. Canımız sağ ona şükrediyoruz. Çocuklarıma 'Beşinci kata çıkın.' dedim ben de zorla kaçtım. Aracım, evim, eşyam, her şeyim gitti. Emeklerim gitti. İnsanın boğazı düğümleniyor." ifadesinde bulundu.

Özkan, sel nedeniyle çalıştığı iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Bozkurt'ta, önüne kattığını ilçe merkezine sürükleyen selin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.