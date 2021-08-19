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Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

19.08.2021 09:25

Son dakika haberleri: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı -Babaçay köyündeki vatandaşlar: "Komşularımız göz göre göre gitti" Sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Ayancık Babaçay köyünde vatandaşlar yaşadıklarını unutamıyor.

Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

-Babaçay köyündeki vatandaşlar: "Komşularımız göz göre göre gitti"

SİNOP - Sel felaketinin büyük yıkıma yol açtığı Ayancık Babaçay köyünde vatandaşlar yaşadıklarını unutamıyor. Helikopterlerle çatılardan kurtarılan vatandaşlar o geceki dehşet anları anlattı.

Sinop'ta metreye kareye 240 kilogram yağmur düşmesi sonucunda birçok dere ve çay taşarak sel felaketine neden oldu. Babaçay köyü özellikle sel felaketi en ağır yaşayan köylerden birisi. Neredeyse köyde bulunan evlerin büyük bir kısmı moloz yığınına döndü. Felaketin yaşandığı gece helikopterle çatılardan kurtarılan vatandaşlar ise yaşadıklarını unutamıyor. Gözlerinin önünde sevdiklerini kaybeden vatandaşlar gözyaşı döküyor.

Sel akşamı çatıdan kurtarılan 41 yaşındaki Emine Olgunsoy, "Evdeydim, geceden yağmur başladı. Kayınımın evi dere kenarındaydı, onlar korkmuşlar bize geldiler. Burası daha emniyetli diye bize geldiler. Sonra yağmur yükseldi. Arabamız gitti. Sonra sabah oldu. Sabah 05.00 gibi yıkılan kayınımın evine baktık. Araba nerede kaldı diye arabaya baktık. İkinci dalga ondan sonra geldi. Sonra tekrar yağmur başlayınca eve girdik. Birden şiddetini arttırdı. Her yerden yağmur geldi. Evden çıkıp kendime başka bir yere atmama imkan yoktu. Sonrası felaket yaşandı. Sonrasında can havliyle kendimizi çatıya attık. İlk biz kendimizi kurtardık. Komşularımızla ilişkilerimiz çok güzeldi. Ben aslen buralı değilim ama burayı çok seviyorum. Her yıl 2-3 ay buraya geliyorum. Çocuklarım köy ortamında büyüsün istiyorum. Köyümüz çok güzeldi. Bir köy yok oldu. Tabii, buna sebep ilk tomruk deposudur. Tomruk deposu tıkadı köprüyü ve sular buraya döndü. Evler yıkıldı. Bizim evlerimiz afet evi olduğu için sağlamdı. Malımı boş verdim ama giden canların hesabı sorulursun. Cesedi bulunamayanlar var. Belki de bulunamayacak. Sel günü çatıdayken koca koca ağaçlar gözümüzün önünden sürüklendi. Eşyalar sürüklendi. Göz göre göre gitti canlar" dedi.

72 yaşındaki Şaziye Tüzün, "Ölümle karşı karşı karşıyaydık. Öldük, gidiyoruz derken Allah bizi kurtardı. Çocuklarımızı kurtardı. 18-20 saat çatıdaydık. Yakınlarımızı değil de komşularımızı kaybettik. Göz göre göre gittiler. Hep çevre doluydu. Çay hep doluydu. Çok felaketti. Anlatmayla bitmez. Evler yıkılacak. İçinde eşyalar boşaltılıyor. Doğma büyüme buralıyız. Evlerle birlikte anılarımız da hep gitti" diye konuştu.

Babaçay köyünde selin yaralarını sarma çalışmalar devam ediyor.

Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı
Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı
Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı
Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı

Otomobil, Ayancık, Çay, Sel, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi: Sel sularının yıktığı köydeki vatandaşlar dehşet anlarını anlattı - Son Dakika


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