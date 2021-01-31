Son dakika haberleri! Selahattin Baki ve Selçuk Şahin, Başakşehir Stadı'na geldi
31.01.2021 22:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Başakşehir Stadı'na geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin, Başakşehir Stadı'na geldi.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli yönetici Selahattin Baki, İdari Koordinatör Selçuk Şahin, İdari Menajer Yardımcısı Emir Yolaç ve Fenerbahçe TV çalışanları Başakşehir Stadı'na giriş yaptı.
(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)
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