Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişiye dava - Son Dakika

Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişiye dava

24.11.2020 17:51
Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişiye dava, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanık hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen sanık hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün PKK ve KCK terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı açık kaynak araştırmasında sosyal medyada "suç duyurusudur" ile başlayan bir paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, bu paylaşıma ilişkin yapılan araştırmada, bir Twitter kullanıcısının 13 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ait bir fotoğrafı yayınlayarak paylaşımda bulunduğunun belirlenmesi üzerine de Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Söz konusu paylaşımın Beykoz'da ikamet eden V.M. tarafından yapıldığının belirlenmesi üzerine dosyanın İstanbul'a gönderildiği hatırlatılan iddianamede, sanığın soruşturma kapsamında alınan ifadesine de yer verildi. Sanık V.M. ifadesinde şunları söyedi:

"Suça konu paylaşımla alakalı sosyal medyada gezerken Selahattin Demirtaş ile ilgili özgürlüğüne ilişkin kampanya başlatılması üzerine açılan konu başlığının içeriğine girdim. Bu sırada alkollüydüm. Bu başlık altında yapılan yorumları incelediğimde askerimize, şehitlerimize hakaretler edildiğini gördüm. Bunun üzerine suça konu paylaşımı yaptım. Paylaştığım sırada eşine hakaret içerikli olduğunu bilmiyordum. Bu paylaşımı sonrasında bu nedenle sildim. Okumadan paylaşım yaptığım için pişmanım. Benim hatam paylaşımın içeriğine dikkat etmemek oldu."

İddianamede, sanık V.M.'nin bu şekilde üzerine atılı suçu kabul ettiğinin anlaşıldığı, dosya kapsamı incelendiğinde söz konusu paylaşıma ilişkin ihbar niteliğinde paylaşımların da yapılmış olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Bu nedenle sanık V.M.'nin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği aktarılan iddianamede, sanığın 9 ay 15 günden 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık V.M. 12 Ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

Ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararı kaldırıldı

Mahkemenin hazırladığı tensip zaptında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 16 Haziran'da tutuklanan sanık V.M.'nin, bir gün sonra yurt dışına çıkmamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bu adli kontrol tedbirlerinin de soruşturma sonuçlanıncaya kadar verildiği aktarılan tensip zaptında, iddianamenin kabulü ile kovuşturma aşamasına geçildiği, bu nedenle adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşım yapan kişiye dava - Son Dakika


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