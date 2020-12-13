Son dakika haberi: Selçuk: "2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır" - Son Dakika

Son dakika haberi: Selçuk: "2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır"
13.12.2020 21:09
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(5)
Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.
Son Dakika Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Sergen Yalçın'dan maçın hakemine isyan: Hocam bize de çalacak mısın? Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre'nin görevine son verdi Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı