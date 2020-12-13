Bakan Selçuk, 2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranının, yüzde 222 oranında artış göstererek 2019 yılı itibarıyla yüzde 5,8 olduğunu bildirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Selçuk: '2007 yılında yüzde 1,8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranımız, 2019 yılında yüzde 5,8'e ulaşmıştır' - Son Dakika

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu

Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu