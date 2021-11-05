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Son dakika haberi | Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı

05.11.2021 10:02
Son dakika haberi | Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı

Son dakika haber... T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat 'siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın' demişti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. İlk İHA projemizi sunduğumuz bürokrat 'siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın, tercümanlığımızı yapın' demişti. Bu başarının altında güvenlik güçlerimizle adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor" dedi.

"TEKNOFEST 2022 Karadeniz" hazırlıkları kapsamında Samsun'da bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı açılış dersi için öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin coşkulu karşılamasıyla derse başlayan Selçuk Bayraktar, geçmişten bugüne havacılık tarihinden ve kendi hayatından örnekler sundu. BAYKAR'ın kuruluş hikayesini aktaran Bayraktar, gençleri teşvik edecek fikir ve tavsiyelerinin yanında Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bizler için aslolan menzil değil mücadelenin kendisidir. Bu serüvenin ilk adımı olan Bayraktar Mini İHA'dan bugüne geliştirdiğimiz tüm teknolojilerimiz, büyük mücadelelerle hayata geçti. 2004 yılında bir yandan araştırma görevlisi olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansıma devam ediyordum, diğer yandan Mini İHA projemizi Savunma Sanayii Müsteşarlığına sunmak için çalışıyorduk. Hedefimiz, Mini İHA sınıfında da olsa ilk milli tasarım insansız hava aracını ülkemize kazandırmaktı. O dönemde Türkiye savunma sanayiinde neredeyse tamamen yurt dışına bağımlıydı. Hele ki hava araçları söz konusu olduğunda ithal menşeli ürünlerden başkasını konuşmak bile mümkün değildi. Hiç unutmam, savunma sanayiindeki bir bürokrata projemizi sunduğumuzda 'Evladım, akıllı çocuklarsınız. İyi okumuşsunuz, çalışmalarınız da iyi. Ama bakın yabancılar almış başını gitmiş. Onlara yetişmemiz asla mümkün değil. Siz en iyisi bu işlerle uğraşmayın. Siz aramızda köprü olun, tercümanlığımızı yapın yeter, daha da fazla zorlamayın' demişti. Bizim de mücadelemiz burada başladı."

"BİZ HENÜZ DOĞMADAN KARTLI BİLGİSAYARLARDA YAZILIM YAPAN ANNEM"

Bayraktar, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"O zaman anladık ki, bu toprakların bize yüklediği sorumluluk çok büyük. Milli İHA geliştirme serüveninde Bayraktar ailesi olarak hep birlikte çalıştık. Babam rahmetli Özdemir Bayraktar son nefesine kadar azim ve gayretle çalıştı. Evlenene kadar evim olmadı, hep iş yerinde kaldım. Biz henüz doğmadan kartlı bilgisayarlarda yazılım yapan annem Canan Bayraktar, 'Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum' demişti. Bu nasihat en zor zamanlarda bile bizlere güç verdi. Bizim hedefimiz, yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar yapmak değil, en kritik uçuş-kontrol sistemlerini kendimizin geliştirdiği İHA'ları semalarımızda uçurmaktı. Bizim hedefimiz, bürokrasinin koridorlarında değil, havada uçabilen uçaklar yapmaktı. Allah'a şükürler olsun, hedefimizden hiç şaşmadık. Uçaklarımız hep sahada, cephe hattında görev yaptı. Biz de teknik ekibimizle beraber bu sistemlerin en iyi şekilde geliştirilmesi için ilk günden itibaren güvenlik güçlerimizle sahadayız. Eğer bugün kendi sınıfında dünyanın en iyisi kabul edilen insansız hava araçlarına sahipsek bu başarının altında güvenlik güçlerimizle eşgüdüm halinde, adeta omuz omuza verdiğimiz mücadele yatıyor."

Açılış dersi, soru-cevap kısmının ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

Selçuk Bayraktar'a programda Sanayii ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.

Samsun Üniversitesi öğrencileri ve önceki TEKNOFEST'lere katılıp çeşitli ödüller alan takım üyeleriyle yakından ilgilenen Bayraktar, gayretlerinden dolayı kendilerini tebrik etti.

(İHA)

Son dakika haberi | Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Selçuk Bayraktar, başarılarının sırrını açıkladı - Son Dakika


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