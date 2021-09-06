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Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti

06.09.2021 13:55
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti, System.String[]

Son dakika haberi: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil'de lise...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl ilk defa düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil'de lise öğrencileri tarafından yapılan elektrikli aracı inceledi. Selçuk Bayraktar, öğrencilere başarı diledi, Şehitkamil Belediyesini tebrik etti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Yarış Pistinde yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarını, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda vatandaş izledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle' kurulan ve geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinin hedeflendiği Bilim Şehitkamil'den yararlanan lise öğrencilerinin kurduğu Denecar Takımı da Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, lise öğrencilerinin yaklaşık 4 ayda ürettikleri aracı yakından inceledi, öğrencilerden bilgi aldı. 18 öğrenciden oluşan Denecar Takımı öğrencilerini tebrik eden Selçuk Bayraktar, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu ve başarı diledi. Bayraktar, öğrencilere sağlanan olanaklardan dolayı Şehitkamil Belediyesini tebrik etti.

Denecar Takımı tarafından üretilen elektrikli aracı kullanan kişinin bir erkek yerine 15 yaşındaki İncinur Yıldız olduğunu öğrenen Selçuk Bayraktar, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler, Selçuk Bayraktar'ın aracın gelişimiyle ilgili sorusunu da yanıtladılar. Öğrenciler, aracı sürekli olarak geliştirmeye devam edeceklerini ve hedeflerinin aracı otonom (tamamen otomatik-sürücüsüz) hale dönüştürmek olduğunu ifade ettiler. - GAZİANTEP

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti

Selçuk Bayraktar, Şehitkamil, Türkiye, Lise, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika


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