SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika
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SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI

03.03.2022 19:03

Milli Teknoloji Hamlesi konulu programda konuşan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız hava araçlarının Türkiye'deki ismi Heron'du.

Milli Teknoloji Hamlesi konulu programda konuşan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İnsansız hava araçlarının Türkiye'deki ismi Heron'du. İHA değil, Heron deniyordu. Dünyada bu sınıftaki SİHA'lara biraz Bayraktar denmeye başlandı dedi.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi konulu programda öğrencilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bayraktar, savunma sanayinin geçmişten bugüne kadar olan gelişiminden bahsederek, 2014'te savaşın seyrini dünyada değiştiren, dünyada da şu an kendi sınıfının en iyisi olarak görülen Bayraktar TB2, 2019'da dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği 6 tonluk kendi sınıfının en moderni Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşu oldu. Gelecekte akıllı uçan mobilite geliyor. Drone'lar hayatımıza girdikçe zirai ilaçlamadan, ücra köşede kalmış insanlara yardım götürmeye kadar, bina camlarını silmeye kadar uçan mobilitenin geleceğini düşünüyoruz diye konuştu.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİSİNDE YÜZDE 85 DIŞA BAĞIMLIYDI

Bayraktar, 2002'ye döndüğünüzde Türkiye savunma sanayi açısından baktığınızda yüzde 85 oranında dışarıya bağımlıydı. İnsansız hava araçlarının Türkiye'deki ismi Heron'du. İHA değil, Heron deniyordu. Dünyada bu sınıftaki SİHA'lara biraz Bayraktar denmeye başlandı. Bir anlamda vizyon değişikliğiyle yüzde 15'li yerli katkıdan yüzde 70-80'lere yaklaştı. Bizim insansız hava araçlarımızda bu yüzde 93 oranında gerçekleşti ki bütün tasarımları bize ait bir insansız hava aracından bahsediyoruz. Bu dünyada da rekor sayılabilecek bir yerliliktir ifadelerini kullandı.

MİLLİ OLMANIN ÖNEMİ SON DÖNEMDE GÖRÜLÜYOR

Milli ve özgün araçlar yaptıklarını belirten Bayraktar, Milli olmasa zaten savunma sanayini düşünecek olsanız dışarıya bağımlı olduğunuz sürece kontrolün sizde olması mümkün değil. Hatta şu son dönemde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kimse size yardım dahi etmeyebiliyor. Türkiye'ye yıllarca SİHA verilmedi. İyi ki verilmedi biz de kendi teknolojimizi geliştirmiş olduk. Bir kere şahaser yapmak istiyorsanız kimseye benzememesi lazım, başkasının kopyası olmaması lazım. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde yüksek teknolojinin yapılacağına inanacak bir elin sayısını geçecek insan yoktu. Hala dalga geçenler var diye konuştu.

'İNSANLIĞIN FAYDASINI DÜŞÜNEREK YAPIN'

Bir işi yaparken 'niye yaptın' sorusunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü

Ülkemizi tam bağımsız ve müreffef savunma sanayi konusunda tam bağımsız kılmak için yaptık. İnsanoğlu kendini önceleyen varlık. Kendinden öte aileni, ailenden öte cemiyetini, cemiyetinden öte toplumunu, toplumundan öte milletini, milletinden öte insanlığın faydasını düşünerek ne yapıyorsan yap. Niye yaptın sorusuyla bir yere gitmek mümkün

Öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, yaptığı sunumun ardından gençlerle toplu selfie çekildi.

SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI
SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI
SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI

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Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi? Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi? Selçuk Bayraktar: 'Yüzde 93 oranında yerlilik, bu dünyada rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir' Selçuk Bayraktar: 'Yüzde 93 oranında yerlilik, bu dünyada rekor düzeyde sayılacak bir yerliliktir'

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Milli, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELÇUK BAYRAKTAR DÜNYADA SİHA'LARA BAYRAKTAR DENMEYE BAŞLANDI - Son Dakika
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