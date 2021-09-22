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Son dakika haberi! SELÇUK BAYRAKTAR: GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK - Son Dakika

Son dakika haberi! SELÇUK BAYRAKTAR: GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK

22.09.2021 12:15
Son dakika haberi! SELÇUK BAYRAKTAR: GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK, System.String[]

Son dakika haberi: TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek" dedi.

TEKNOFEST kapsamında Take-Off Uluslararası Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki zirvede konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biz yola çıkarken Türkiye'de 'Biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' yaklaşımı mevcuttu ve savunma sanayini düşünecek olursak büyük ölçekte, neredeyse yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl bu yola çıktık? Ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun, en iyi eser olmayabilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir ürün geliştireceğimiz için yüksek teknolojideki var olan özgüven problemini de bir yandan aşmış oluruz anlayışıyla yola çıktık. Bir kere biz tasarlayacağız, fikri hakları bizde olacak, bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi, benim daha fazla önem verdiğim bir husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile, biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığınız. Şayet o yollara başvuracak olsak ya da tevessül edecek olsak kısa dönemde belki karşı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız, bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum" dedi.

UÇAN ARABALAR

Bayraktar, robot insansız hava araçları geliştirdiklerine dikkat çekerek, "Bütün bu robotik teknolojisinin, otonom gelişmesiyle birlikte aslında bütün çabamız, gayretimiz geleceğin mobilitesinde devrim yaratacak uçan araba teknolojisini geliştirmek. Yani uçan akıllı mobiliteyi bir anlamda geliştirmek. Şu anda otomotivde seri imalat hattında bugüne kadar yaşanan en büyük devrim elektrikli arabaların bugün TOGG'un da üzerinde çalıştığı elektrikli arabaların çıkmış olması. Bunun yanında akıllı arabaların çıkıyor olması en büyük devrim. Ondan sonraki adım ne diye baktığımızda, dünyada birçok girişimin bu alanda çalıştığını görüyoruz; akıllı uçan arabalar olduğunu görüyoruz. Hatta büyük, dev firmalarda bu alanda çalışıyor. Bildiğim kadarıyla 200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Burada karşılaşacağımız birçok büyük teknik problem var. Henüz bunların hepsi aşılmadığından bugün bu gerçekleşmiş değil. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 sene önce başladık. Cezeri dediğimiz insansız hava aracını yani bir anlamda herkesi kolaylıkla pilot yapabilecek, aynı kişisel bilgisayarın icadından olduğu gibi bir teknoloji olarak bakıyoruz. Ama her yönüyle çok karmaşık, otonomik problemlerinin ve bunun yanında kurumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanımlama ve çok yüksek insanla birlikte uçacağından yüksek emniyet ve güvenilirliğe sahip olması gereken bir platform" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNDEN HAZIRLANIYORUZ Kİ YARIN BU ALANDA OYUNCU OLABİLELİM"

Selçuk Bayraktar, ekrana yansıtılan Cezeri görüntüsünü göstererek, "Şu an Cezeri'nin ön prototipi. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması için içine gelecek her sistemin belki 5 - 20 - 15 yıl gelişmesi gerekiyor. İtki sistemlerinde batarya teknolojilerine, bunu akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka teknolojilerinden içindeki elektronik donanımlara kadar her şeyin büyük atılımlar yapması gerekiyor. Bugünden hazırlanıyoruz ki yarın bu alanda oyuncu olabilelim" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Dış Hatlar Terminali, Selçuk Bayraktar, Girişimcilik, Devrim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SELÇUK BAYRAKTAR: GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SELÇUK BAYRAKTAR: GAYRETİMİZ UÇAN ARABA TEKNOLOJİSİNİ GELİŞTİRMEK - Son Dakika
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