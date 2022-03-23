Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu

23.03.2022 23:27
Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu

Edinilen son dakika haberine göre Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi" kapsamında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile buluştu.

Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi" kapsamında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde elde ettiği başarının arından Libya, Azerbaycan ve son olarak Ukrayna'da adından sıkça bahsettiren insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracının (SİHA) üreticisi Selçuk Bayraktar, Yalova'da söyleşiye katıldı. Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda askeri öğrencilere seslenen Bayraktar, insansız hava araçlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bayraktar, çalışmalarını sürdürdükleri Bayraktar TB3 ve Kızılelma'yı da bir an önce TSK'nin envanterine katmak istediklerini dile getirdi. Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda dünyada önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Söyleşi sonrası Bayraktar'a hediye takdim edildi.

(Mehmet Mercan/İHA)

Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu
Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu
Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu
Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu

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Selçuk Bayraktar, Türkiye, Yalova, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Selçuk Bayraktar, Yalova'da genç bahriyelilerle buluştu - Son Dakika


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