Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz" - Son Dakika

Son dakika haberi! Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz"
30.12.2020 13:04
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (9)
Selçuk: "(Kovid-19) Öğretmenlerimizin arzu etmeleri halinde aşılama sürecinin bir an önce başlaması konusunda Sağlık Bakanlığı ile temasımız sürüyor."
Bakan Selçuk: "(Kovid-19 tedbirleri) Okulların açılmadığı bir toplumda normalleşme oluşmaz. Normalleşme olması için önce okulları halletmemiz lazım."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."
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