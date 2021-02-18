Son dakika haberi: Selçuk'ta Kediler Günü'nde can dostlarına kedi evi - Son Dakika

Selçuk Belediyesi, Dünya Kediler Günü'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eftal Doğru Spor Tesisleri karşısına kedi evi kurdu.

Yapımı Selçuk Belediyesi çalışanları tarafından tamamlanan kedi evi ile ilgili hayvansever Öznur Falay, "Bütün hayvanseverler adına söyleyebilirim ki; böyle bir girişimin içinde olmak bizi çok mutlu etti. Bu konuda ilk adımı atan Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e gösterdiği duyarlılık için çok teşekkür ediyoruz. Onların barınacak bir alanları olması hepimizi çok sevindirdi." dedi.

Doğada biz de varız onlar da var

Selçuk'ta bir kedi evi yapılmasından dolayı çok sevindiğini ve duygulandığını ifade eden Kamile Çalışkan ise, "Belediye başkanımıza ve ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum. Herkesin de daha fazla sahip çıkmasını istiyorum. Doğada biz de varız, onlar da var. Bizler onların yaşama hakkına saygı duymalıyız" dedi. Bir diğer hayvansever Şerife Yayman,

çok mutlu olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selçuk'ta yapılan kedi evi için Selçuk Belediyesi hayvanseverlere mama desteği vereceği belirtildi. - İZMİR