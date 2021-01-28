Son dakika haberi | Selçuk Üniversitesi'nde "Sağlıkla Konuşuyoruz" sempozyumu düzenleniyor
28.01.2021 16:41
Son dakika gündem haberi: Selçuk Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanın sosyal yaşamına etkileri üzerine "Sağlıkla Konuşuyoruz" sempozyumu düzenleniyor.
Selçuk Üniversitesi'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanın sosyal yaşamına etkileri üzerine "Sağlıkla Konuşuyoruz" sempozyumu düzenleniyor.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nca koordine edilen sempozyumda, dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde toplumdaki bireyin maruz kaldığı sorunlar ve bunların çözümleri için kaydedilen gelişmeler ele alınacak.
15 Şubat'a kadar sürecek olan sempozyumda, yurt dışından ve Türkiye'den birçok bilim insanı alanlarıyla ilgili konferans verecek.
Son Dakika Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı