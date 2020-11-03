Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi

03.11.2020 09:59
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesinde yapımına başlanan Selçukbey Kapalı Pazar Yeri'nin temeli atma töreni gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına hızla devam ediyor. Birçok açılış ve temel atma töreni gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi bu kapsamda Selçukbey Mahallesinde yapımına başlanılan Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirdi. Yapılacak olan iki katlı pazar yerinde 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunacağı belirtildi. 4 bin 430 metrekarelik alanda yapılacak olan pazar yeri inşaatı sekiz ay içerisinde bitirilecek. Modern kapalı pazar yerinde, engelli vatandaşlar da unutulmayarak onlar için özel rampalar bulunacağı ifade edildi. Gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan sözlerine İzmir depremi ile başlayarak şu şekilde sürdürdü, "Maalesef Cuma günü güzel İzmirimiz, büyük bir depremle sarsıldı. Dün İzmir'deydim. 17 binamız maalesef yıkıldı, hala göçük altında olan vatandaşlarımız var. Ümit ediyorum ki bir an öce kurtulurlar. Bizler de Merkezefendi belediyesi olarak elimizden gelen desteği yapıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yarılılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

"Pazarcı esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan şikayetçiydi"

Pazarcı esnafı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda pazar yerini Selçukbey Mahallesi'ne kazandıracaklarını belirten Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren her mahalleye eşit hizmet götürme şiarıyla çalışıyor, bu anlayışla da hareket ediyoruz. Bu kapsamda Selçukbey Mahallemize yakışır bir pazar yerimizi Merkezefendimize kazandıracağız. Bu pazarımız daha önce açıktı. Hijyen koşulları çok kötü ve bazı ihtiyaçları karşılayamıyordu. Pazarcı esnafımız kışın soğuktan, yazın sıcaktan şikayetçiydi. 141 esnafımız bu pazar yerimizde hizmet verecek. 15 adet de dükkan olacak. İnşaatımız tamamlandıktan sonra burada modern bir kapalı pazar yerimiz olacak" diye konuştu.

"1200 Evler Mahallemize, Adalet Mahallemize pazar yeri kazandıracağız"

Merkezefendi'yi vizyon ilçe yapmak için var güçle çalıştıklarını ve ilçede birçok projenin hayata geçirileceğini belirten Doğan, "Hizmetlerimiz devam ediyor. Mart ayından bu yana virüsle mücadele halindeyiz. Bizler bunu fırsata çevirdik. Ekip arkadaşlarımızla yoğun olarak projeler geliştirdik, istişare ettik. Selçukbey Mahallesi bu dönemde biraz şanslı. Yakında Bilim Merkezimizi de mahallemize kazandıracağız. Merkezimizden her yaştan hemşerilerimiz, devlet okullarındaki çocuklarımız faydalanabilecek. Yatırımlarımız, projelerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Her mahallenin ihtiyacı neyse, bizden beklenilen neyse o doğrultuda devam ediyoruz. Kreşlerimizi bitirdik ama pandemiden dolayı açamıyoruz. 1200 Evler Mahallemize, Adalet Mahallemize pazar yeri kazandıracağız. İlçemizi, vizyon ilçe yapmak için var gücümüzle ekip arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi
Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Selçukbey Kapalı Pazar Yeri için temel atma töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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