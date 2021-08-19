Son dakika haberi! SELDE ÇÖKEN YOLUN 200 METRELİK BÖLÜMÜ ULAŞIMA AÇILDI - Son Dakika

Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkiinde sel sularının yıktığı karayolu ekiplerin çalışması sonrasında yeniden trafiğe açıldı. Sel sırasında yolun yaklaşık 200 metrelik bölümü sel sularına kapılarak, yol trafiğe kapanmıştı. Servis yolundan sağlanan ulaşımın sonrasında bugün sabah saatlerinde ekiplerin yaptığı çalışmalarla yolda dolgu yapılıp menfez konularak, yol yeniden trafiğe açıldı. Yolun yeni hali havadan dron ile görüntülendi.

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