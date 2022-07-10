Son dakika haberi | Selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen, toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen, toprağa verildi

10.07.2022 19:44
Son dakika haberi | Selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen, toprağa verildi

Son dakika haberleri: BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen (68), toprağa verildi.

BİLECİK'in Gölpazarı ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen (68), toprağa verildi.

Gölpazarı ilçesinde dün etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Türkmen köyünde ise sele neden oldu. Evinin önünde oturan Asiye Bikmen ve oğlu Sinan Bikmen (39), sel sularına kapıldı, evlerinin etrafındaki duvarlar yıkıldı. Yaralanan Sinan Bikmen köylüler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, annesi Asiye Bikmen ise hayatını kaybetti. Asiye Bikmen için köyde cenaze namazı kılındı. Namaza Bikmen ailesinin yakınları ve köylüler katıldı. Asiye Bikmen, cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Bilecik Valiliği, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı. Dün yaşanan selin hatırlatıldığı mesajda, "İlimiz genelinde etkili olan sağanak yağış sonucu Gölpazarı ilçemiz Türkmen köyümüzde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşımız Asiye Bikmen'e Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşımız Sinan Bikmen'e acil şifalar dileriz" denildi.Öte yandan, meteoroloji verilerine göre selin yaşandığı Gölpazarı ilçesine son 24 saatte metrekareye 20.9 kilogram yağış düştü. Bilecik'te ise yağış miktarı 33.2 olarak ölçüldü.


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Kaynak: DHA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Selde hayatını kaybeden Asiye Bikmen, toprağa verildi - Son Dakika

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