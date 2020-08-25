KAYIP OPERATÖR, 1 AY SONRA DEDE OLACAKMIŞ

Giresun'da, 22 Ağustos gecesi sel felaketinde Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan greyder operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. Yolun karanlık olması nedeniyle menfezin çöktüğünü fark etmeyerek, kullandığı iş makinesiyle dereye yuvarlanan Akbulut'un, 1 ay sonra torununu kucağına alacağı ortaya çıktı. Karayolları'ndan emekli olduğu ve taşeron firmada çalıştığı öğrenilen Akbulut'un, yağışlar başlamadan önce eşinin köyü olan Giresun merkeze bağlı Alınca'ya fındık toplamaya gittiği, gece saatlerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden kendisine telefonla görevlendirme bilgisi iletilmesi üzerine ailesine haber vermeden evinden ayrılıp, 5 kişilik jandarma eskortluğunda yola çıktığı öğrenildi. Verilen haber üzerine bölgeye ulaşan ailesi, emekli olmasına rağmen çalışmayı çok sevdiği belirtilen Akbulut'tan gelecek haberi bekliyor. Mehmet Ali Akbulut'un, 1 kız çocuğu babası olduğu ve 1 ay sonra torununun dünyaya geleceği öğrenildi.

Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/TRABZON,