Son dakika haberi... KASTAMONU - Selde parkları zarar gören Bozkurtlu çocuklar için lunaparktan oyuncak getirdiler - Son Dakika

Sel felaketi nedeniyle çocuk parklarının zarar gördüğü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, HAK İnsani Yardım Derneği tarafından küçük bir oyun alanı oluşturuldu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıplarının yaşandığı, balçık altında kalan ilçede çocuk parkları da zarar gördü.

HAK İnsani Yardım Derneği tarafından bölgeye getirilen lunapark oyuncakları çocukların hizmetine sunuldu. Oyuncaklardan ücretsiz yararlanan çocuklar, eğlenme fırsatı buluyor.

HAK İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Koordinatörü Ramazan Yolcu, AA muhabirine, 27 ülkede kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduklarını söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı günden beri Bozkurt'ta olduklarını dile getiren Yolcu, "Aşevimizle, kumanyalarımızla, çay ocağı ve çocuklar için bir oyun alanı oluşturmak suretiyle halkın yaralarını sarmak için buradayız." dedi.

Çocukları unutmadıklarını belirten Yolcu, şunları kaydetti:

"Kastamonu temsilcimiz Bozkurt'taki tüm parkların tamamen selden zarar gördüğünü söyledi. Bizde çocuklar için oyun alanı oluşturmak adına böyle bir fikir ortaya çıktı. Çocukları rehabilite etmek adına buraya oyuncak koyduk. Gelen çocuklar burada mutlu olsun istedik. Büyükler felaketin içinde bir şekilde yoğuruluyor ama çocuklar unutuluyor. Unutmayalım, onları da mutlu görelim, mutlu olsunlar diye oyuncak koyduk."

Çocuklardan Gülseren İçin ise oyuncakları çok sevdiğini ifade ederek, "Selden oyun parkımız yıkıldı. Bozkurt'a bunlar geldi. Bunlarla oynamak çok güzel. Burada arkadaşlarımla oyuncaklara biniyorum. Çok eğleniyorum. herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.