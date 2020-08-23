Son dakika haberi... Selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Giresun'da yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulunduğu jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi.

Son dakika haberi... Selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi, System.String[]

Giresun'da yaşanan sel felaketinde Tirebolu- Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu içinde bulunduğu jandarma aracının sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için Jandarma Bölge Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve askeri personel katıldı. Şehit için duayı Giresun İl Müftüsü Muhuttin Oral yaptırırken, tören sonrası Şehit Uzman Çavuş'un tabutunu törene katılan bakanlar omuzlayarak cenaze arabasına götürüldü.

Şehidin cenazesi Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki baba ocağına gönderilmek üzere askeri uçakla memleketine gönderildi.

(İHA)

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 18:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Selde şehit olan Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi - Son Dakika
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