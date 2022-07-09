Ekipler ve vatandaşlar tarafından yapılan aramada Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Bikmen'in cesedi, Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Gölpazarı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sele kapılan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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