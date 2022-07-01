Son dakika haberi | Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

01.07.2022 13:55
Son dakika haberi | Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak'ın bulunması için yürütülen arama çalışmaları 4'üncü günde de devam ediyor.

Düzce'de sel bölgesinde çalışma yapan Okan Bayrak, kepçe ile Asar Deresi'nin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, köprünün kısmen yıkılmasıyla sel sularına kapılmıştı. Bayrak'ı bulmak için aralıksız çalışan ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmaları, JAK, AFAD, DAKE ve bazı kurumların arama kurtarma ekipleri tarafından yapılıyor.

Çalışmalar sırasında JAK timi, Doğanlı Köprüsü civarında dere içinde mavi tişört buldu. Dere içinden çıkan ekipler, tişörtü Bayrak'ın ailesine gösterdi. Aile bireylerine gösterilen tişörtün, Bayrak'a ait olmadığı, sel suları ile birlikte bölgeye sürüklendiği öğrenildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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