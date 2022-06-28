Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

28.06.2022 03:46
Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden geçmeye çalışan bir kişi aracıyla sular altında kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden geçmeye çalışan bir kişi aracıyla sular altında kaldı. Araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Kdz. Ereğli kaymakamlığı tarafından sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden Yücel E. idaresindeki 80 AAU 980 otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışırken sulara gömüldü. Telefonla yardım isteyen sürücünün yardımına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu. Kısa sürede araca ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü aracın içerisinde alarak karaya çıkarttı. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü, yaralanmadığını ifade etti. Otomobil derede su seviyesinin yüksek olması ve kurtarma çalışmamalarının riskli olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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