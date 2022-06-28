Olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Bölücek Mahallesi'nde meydana geldi. Kdz. Ereğli kaymakamlığı tarafından sel tehlikesi nedeniyle kapatılan köprüden Yücel E. idaresindeki 80 AAU 980 otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışırken sulara gömüldü. Telefonla yardım isteyen sürücünün yardımına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri koştu. Kısa sürede araca ulaşan itfaiye ekipleri sürücüyü aracın içerisinde alarak karaya çıkarttı. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü, yaralanmadığını ifade etti. Otomobil derede su seviyesinin yüksek olması ve kurtarma çalışmamalarının riskli olması nedeniyle bulunduğu yerden çıkartılamadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Sele kapılmaktan itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.