Son dakika haberi... Selendi'de engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye teslim edildi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, ilçedeki ihtiyaç sahibi engelli vatandaşları ziyaret ederek tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kaymakam Yıldırım, desteklerinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Mahalle ziyaretlerine Kaymakam Ali Yıldırım, Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Metin Demirel, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz, Altınköy Mahallesi Muhtarı Kadir Daban ve Çinan Mahallesi Muhtarı Zeki Kartal katıldı. - MANİSA