Son dakika haberi... Selendi'de öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selendi'de öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi
24.03.2021 15:12
Son dakika haberler: Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından mahalle okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam ediyor.
Manisa'nın Selendi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından mahalle okullarındaki öğrencilere trafik eğitimi verilmeye devam ediyor.
Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Çamlıca İlköğretim kurumları ziyaret edildi. Öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere servis aracında oturma düzeni, emniyet kemerinin önemi, trafik güvenliği konularında seminer düzenlendi. Yapılan bilgilendirmede ayrıca okul geçidinin nasıl kullanılacağı da anlatılarak öğrencilere broşür dağıtıldı.
Öğrencilere yönelik yapılan seminere İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, Çamlıca İlköğretim Kurumları Müdürü Adnan Kılıç ve öğretmenler de katıldı. - MANİSA
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