Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme - Son Dakika
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Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme

21.04.2022 11:33
Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme

Son dakika haber... Manisa'nın Selendi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hem KADES uygulaması anlatıldı hem de broşür dağıtıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla hem KADES uygulaması anlatıldı hem de broşür dağıtıldı.

Manisa'nın Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler tarafından kadına şiddetin önlenmesine yönelik ilçe genelinde kadınlara KADES uygulaması anlatılırken konuyla ilgili broşür dağıtıldı. Yeni camii mahallesinde mukabele yapan kadınları ziyaret eden kadın polis memurları kadınları tek tek konuyla ilgili bilgilendirdi. Aile içi şiddete maruz kalan kadının şiddetle baş etmesine destek olmak üzere başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, şiddete maruz kalındığında yapılacaklar ve nelerin şiddet olduğu sade bir dille polisler tarafından kadınlara söylendi. Broşür dağıtan polis ekipleri, eşinden veya bir başkasından şiddet gören, şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama olan kadın acil destek uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. - MANİSA

Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme
Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme
Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme

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Emniyet Müdürlüğü, Selendi, Manisa, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Selendi polisinden şiddete karşı bilgilendirme - Son Dakika


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