Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi

07.04.2021 16:25
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi, System.String[]

Son dakika haberleri: EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, tarihi Selimiye Cami, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayına hazırlanıyor.

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, tarihi Selimiye Cami, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayına hazırlanıyor. Avizeleri gül suyuyla temizlenen, dezenfekte edilen camide sosyal mesafe yerleri belirlendi. Edirne İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, "Camiye girildiğinde maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor ve hemen dezenfektan sürülüyor. Camide namaz kılma yerlerimiz işaretlendi ve sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde camilerimiz hazır hale getirildi. Sadece burası değil tüm camilerimizde en az 1 metre arayla işaretler bırakıldı" dedi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın, 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Cami, ramazan ayında yerli ve yabancı binlerce kişinin ziyareti için koronavirüs tedbirlerine hazırlanıyor. Cami dezenfekte edilirken, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yazılı etiketler ile hatırlatılma yapıldı. Ayrıca camiye maskesiz gelenlere maske verilerek, kalabalık oluşmasını önleyen ahşap çitlerden cami içinde alanların bölünerek tedbir alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 'Ramazan ayı boyunca camilerde teravih namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından, tüm camilerde olduğu gibi tarihi Selimiye Cami'nde de teravih namazları kılınmayacak.

AVİZELERİNDEKİ BİN AMPULÜ GÜL SUYU İLE TEMİZLENDİEdirne'de avlusu ve bahçesiyle birlikte 6 bin kişiden fazla kişinin birlikte ibadet ettiği Selimiye Camii, İslam aleminin önemli ibadet hanelerinde biri olma özeliğini taşıyor. Tarihi caminin dev avizesinde bulunan bin ampulü gül suyu ile silinerek temizlendi. Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, cami çalışanları tarafından büyük bir titizlikle gül suyu ile silinen ampuller, tarihi cami içinde ziyaret edenler hoş bir koku ile karşılanıyor. 'RAMAZAN AYI HAZIKLARINI TAMAMLADIK'Edirne İl Müftüsü Alaettin Bozkurt, Selimiye Camii'nde ramazan ayı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Camiye girildiğinde maskesi olmayanlara maske dağıtılıyor ve hemen dezenfektan sürülüyor. Camide namaz kılma yerlerimiz işaretlendi ve sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde camilerimiz hazır hale getirildi. Sadece burası değil tüm camilerimizde en az 1 metre arayla işaretler bırakıldı. İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi şu anda en güvenilir yerler camilerdir. Kardeşlerimiz beş vakit namaz olsun, gerek diğer zamanlarda da Selimiye Camii'ni ziyaret edebilirler. Ramazan gelmeden önce tüm imam arkadaşlarımıza 13 maddeden oluşan bir talimat gönderdik. Camiden bakım onarım ve çevre tanzimine dikkat edilecek. Cüppe ve sarıkların temiz olmasına dikkat edilecek. Her camide cami görevlilerince mukabele okunacak. Selimiye Camii'nde mukabele, sohbet ve canlı yayın her gün saat 11-12 arasında olacak ve gerekli tedbirler cami görevlilerince sağlanacak. Ramazanda aldığımız bunlar gibi birçok tedbir var. Kardeşlerimize tavsiyemiz şudur, bu ramazan ayında Kur'an ayı olduğu için mutlaka bir hatim indirelim" dedi.'İĞNE ORUCU BOZMAZ'

Ramazan ayında vurulan Covid-19 aşısının orucu bozmadığına vurgu yapan Bozkurt, "Fıkıh kitabında aşının orucu bozmadığı belirtiliyor. Kardeşlerimiz gerek Covid-19 olsun gerek diğer aşılar olsun iğne dahi orucu bozmuyor. Ancak serum şeklinde olursa, vücuda gıda içerikli şeyler hariç diğer iğneler orucu bozmaz. Vatandaşlarımızın can güvenliği daha güvenli, insanların sağlığından daha önemli bir şey yoktur. Tüm kardeşlerimiz rahat olsun" diye konuştu.


- Edirne
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi
Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi

Selimiye Cami, Koronavirüs, Ramazan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Selimiye Cami, ramazan için dezenfekte edildi, avizeleri gül suyuyla temizlendi - Son Dakika


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