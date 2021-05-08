Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki Kadir Gecesi programı sosyal medya üzerinden canlı yayınlandı.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahi ve kasideler okundu, dua edildi.

Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından anlık paylaşıldı.

Camiye gelen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ederek programa iştirak etti.