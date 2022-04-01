Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih - Son Dakika
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Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih

01.04.2022 22:33
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih

Son dakika haberi: EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde ramazan ayının ilk teravih namazı, pandeminin ardından 2 yıl sonra ilk kez cemaatle kılındı.

EDİRNE'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde ramazan ayının ilk teravih namazı, pandeminin ardından 2 yıl sonra ilk kez cemaatle kılındı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Camii'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam eden camide, cemaat için ayrılan alanda teravih namazında yaklaşık 300 kişi saf tuttu.

Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, restorasyonu devam eden Selimiye Camii'nde, cemaat için özel ibadet alanı hazırlandı. Pandemi tedbirleri nedeniyle 2 yıldır cemaatle kılınamayan teravih namazı için çok sayıda vatandaş Selimiye'ye akın etti. Vatandaşlar 2 yıl sonra teravih namazını cemaat ile kılmanın mutluluğunu yaşadı. Teravih namazı öncesi vaaz veren imam Yusuf Serenli ise ramazan ayının bereketine değinirken; vatandaşlara ramazan boyunca ibadet etmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

'TARİF EDİLMEZ BİR MUTLULUK'Selimiye Camii'nde ramazan ayının ilk teravih namazına katılan Ömer Can, "Çok inanılmaz, tarif edilmez bir mutluluk. İnşallah hayırlara vesile olur. Restorasyon da devam ediyor aynı zamanda. İnşallah bu virüs bir an önce tamamen biter" dedi.'İNŞALLAH BAYRAMI DA BÖYLE GEÇİRİRİZ'Ailesi ile birlikte teravih namazı kılmaya gelen Sermet Ataş ise, "Çok mutluyuz, inşallah bayramı da bu şekilde geçiririz. Biz de ailecek geldik teravih kılmaya. Restorasyonun ramazana denk gelmesi üzücü ama sonuçta kısa sürede bitebilecek bir şey değil. Umarım hak ettiği şekilde yapılır" diye konuştu.2 YIL CEMAATLE KILINAMAMIŞTI

Türkiye'de Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle camilerde 2 yıl boyunca teravih namazı cemaatle kılınamadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazan ayı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tüm camilerde teravih namazlarının cemaatle kılınacağını ifade etti.


Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih
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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Restorasyon, Mimar Sinan, Teravih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Selimiye'de 2 yıl aradan sonra cemaatle ilk teravih - Son Dakika
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