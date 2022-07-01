Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı

Selin bilanço su gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı

Selde hayatını kaybeden Buse Nur'un eve, düğüne gitmek için kıyafet değiştirmeye geldiği öğrenildi

ANKARA - Ankara'nın ilçesi Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketi bugün gözler önüne serildi.

Ankara'nın ilçesi Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele sebep oldu. Bir binanın kot katında bulunan dairede Buse Nur Doğanayisimli kadın vatandaş sel nedeniyle hayatını kaybetti. Buse Nur Doğanay'ın düğüne gideceği için kıyafetini değiştirmek istemesi nedeniyle daireye girdiği iddia edildi.

"Salondan mutfağa su geldi"

Buse Nur Doğanay'ın komşusu Filiz Ceylan yağmurun hiçbir zaman bu seviyeye çıkmadığını söyleyerek, "Takip ediyordum. Her zaman oluyor ya bu yağmur yağdığında ama bu kadar bu seviyeye çıkmamıştı. Şuradan yağmuru takip ederek oturuyordum. Buradan su taştı gördüm dedim ki herhalde kapıdan içeri sızdırır ona da razıyım. Öyle düşünürken bir gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi. Salondan mutfağa su geldi. Kızım panik yaptı, 7 yaşında küçük kızım. Onu sakinleştirdim bende panik yaptım ama bir an önce dışarı çıkmak istedim" ifadelerine yer verdi.

"Yardım edin diye bağırıyordu"

Buse Nur Doğanay'ın yardım çığlıklarını duyan Filiz Ceylan, "Hemen dışarıya çıktım kapıyı açmamla eşim aradı dedi ki, Buse aşağıdaymış Metin beyi gördüm aşağıda kız varmış dedim. Adamcağız hemen koştu kapıya su yarım metreydi kapıda. Arkadan da buradan da su basınç yapınca kapı açılmadı. Yardım edin diye bağırıyordu. Panik yapma demeye başladım. O an birden su seviyesi yükseldi. Bizden merdivenlerden nasıl çıktık anlamadık. Hepimiz suya battık. Biz bir numaranın mutfak camından dışarıya çıktık. Saçını yaptırmışlar, hepsi abiyeyle gelmişler. Askısı kopmuş onu dikmek için eve gelmiş. Belki gelmese yaşanmayacak" dedi.

Doğanay ailesinin bu dairelerine 2 ay önce taşındıkları belirtildi.