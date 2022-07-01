Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı

01.07.2022 22:34

Son dakika haberlerine göre Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

Selin bilanço su gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı

Selde hayatını kaybeden Buse Nur'un eve, düğüne gitmek için kıyafet değiştirmeye geldiği öğrenildi

ANKARA - Ankara'nın ilçesi Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketi bugün gözler önüne serildi.

Ankara'nın ilçesi Keçiören'e bağlı Etlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sele sebep oldu. Bir binanın kot katında bulunan dairede Buse Nur Doğanayisimli kadın vatandaş sel nedeniyle hayatını kaybetti. Buse Nur Doğanay'ın düğüne gideceği için kıyafetini değiştirmek istemesi nedeniyle daireye girdiği iddia edildi.

"Salondan mutfağa su geldi"

Buse Nur Doğanay'ın komşusu Filiz Ceylan yağmurun hiçbir zaman bu seviyeye çıkmadığını söyleyerek, "Takip ediyordum. Her zaman oluyor ya bu yağmur yağdığında ama bu kadar bu seviyeye çıkmamıştı. Şuradan yağmuru takip ederek oturuyordum. Buradan su taştı gördüm dedim ki herhalde kapıdan içeri sızdırır ona da razıyım. Öyle düşünürken bir gümbürtü salondan çerçeveyi söküp indirdi. Salondan mutfağa su geldi. Kızım panik yaptı, 7 yaşında küçük kızım. Onu sakinleştirdim bende panik yaptım ama bir an önce dışarı çıkmak istedim" ifadelerine yer verdi.

"Yardım edin diye bağırıyordu"

Buse Nur Doğanay'ın yardım çığlıklarını duyan Filiz Ceylan, "Hemen dışarıya çıktım kapıyı açmamla eşim aradı dedi ki, Buse aşağıdaymış Metin beyi gördüm aşağıda kız varmış dedim. Adamcağız hemen koştu kapıya su yarım metreydi kapıda. Arkadan da buradan da su basınç yapınca kapı açılmadı. Yardım edin diye bağırıyordu. Panik yapma demeye başladım. O an birden su seviyesi yükseldi. Bizden merdivenlerden nasıl çıktık anlamadık. Hepimiz suya battık. Biz bir numaranın mutfak camından dışarıya çıktık. Saçını yaptırmışlar, hepsi abiyeyle gelmişler. Askısı kopmuş onu dikmek için eve gelmiş. Belki gelmese yaşanmayacak" dedi.

Doğanay ailesinin bu dairelerine 2 ay önce taşındıkları belirtildi.

YORUMLAR
500
Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı Başkent'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı
Kaynak: İHA

Buse Nur, Ankara, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 22:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Selin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı... Hayatını kaybeden kadının komşusu yaşananları böyle anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement