Son dakika haberi! Selin etkili olduğu Kastamonu'da sahile vuran odunları vatandaşlar topluyor - Son Dakika

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da sel ile birlikte sürüklenen odun parçaları sahillere vurdu. Sahile vuran odun parçalarını ise vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplamaya başladı.

Şiddetli yağışın neden olduğu selde büyük yıkım yaşayan Kastamonu'da bazı vatandaşlar, kışlık odun ihtiyaçları için suların sürüklediği odunları topladı. Sel afetinin yaşandığı Cide ve İnebolu'da derelerin taşması ile yaşanan sel felaketi kimisi için çile kimisi için de fırsat oldu. Bir tarafta Bozkurt ilçesinde halen can pazarı yaşanırken, diğer tarafta da İnebolu ve Cide ilçelerinde sahile vuran odun parçaları vatandaşlarca kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplanıyor.

Şehrin dört bir yanına dağlardan sel sularıyla birlikte ağaç parçaları, dallar ve tomruklar da taşınmıştı. Görevliler bir yandan şehirdeki enkazları kaldırmaya başlarken vatandaşlarda kışlık ihtiyacını karşılamak üzere bu odunlara yöneldi. Küçük odun parçalarını toplayarak istifleyen vatandaşlar, büyük ağaç kütüklerini ise motorlu testere ile bölerek taşınabilecek hale getirdi. İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlere taşınırken bir yandan da şehrin temizliğine katkı sunuldu.

Odunları kışlık yakacak için topladığını söyleyen bir vatandaş, "Deniz ağaçları kabul etmiyor, dalgalarla birlikte sahile odunlar vuruyor. Biz de kenardan bunları alarak istif yapıyoruz. Biz de buradan evimize götüreceğiz. Çocuklarımla, torunlarımla birlikte taşıyacağız" dedi. - KASTAMONU