Son dakika haberi... Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Son dakika haberleri... Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı Derelerin denize taşıdığı çok sayıda tüp, ayakkabı ve terliklerin sahildeki görüntüsü dikkat çekti Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin...

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Derelerin denize taşıdığı çok sayıda tüp, ayakkabı ve terliklerin sahildeki görüntüsü dikkat çekti

GİRESUN - Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı. Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı. Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı. Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı. 3'ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı.

Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı. Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek.

Son dakika haberi... Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Karadeniz, Tirebolu, Giresun, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi... Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı - Son Dakika
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