Son dakika haberi... Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (6) - Son Dakika

DHA EKİBİ, SELE TESLİM OLAN DOĞANKENT'İ GÖRÜNTÜLEDİ

Giresun'da sel ve heyelanların vurduğu bir diğer bölge olan Doğankent ilçesinde büyük hasar oluştu. Yolu ulaşıma açılan ve DHA ekibinin girdiği ilçede cadde ve sokakların balçıkla kaplandığı görüldü. Ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su basan ilçede, selin izleri silinmeye çalışılıyor. İlçe halkı, iş yerlerini temizlemeye çalışırken, belediye görevlileri de cadde ve sokakları çamurdan arındırmaya çalışıyor. Harşit Çayı üzerinde kurulan Aslancık Barajı gölü de derenin sürüklediği odun ve çöplerle kaplandı.