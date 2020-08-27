Son dakika haberi... Selin vurduğu ilçede sokak hayvanları da unutulmadı - Son Dakika

Selin vurduğu ilçede sokak hayvanları da unutulmadı

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı selin vurduğu Dereli ilçesinde yaralı ve çaresiz sokak hayvanlarını toplayarak Hayvan Barınağında tedavi edip bakımını yapıyor

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen selde birçok ev ve iş yerleri sular altında kalırken, onlarca sokak hayvanı da telef oldu. Yaralanan sokak hayvanları ise Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında tedavi altına alındı.

Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileriyle selin vurduğu ilçede yaralı ve çaresiz kalan sokak hayvanlarını arama çalışmalarına katılan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın, onlarca sokak hayvanın telef olduğunu söyledi. Berrin Aydın, "Bizim duygularımız olduğu gibi onlarında duyguları var. Hayvanlar da yaşanan sel felaketinden etkilenmişler. Koruma altına aldığımız bir sokak köpeğinin kardeşi sel sularına kapılmış. Adeta onun ardından ağlıyordu, çünkü bulduğumuzda gözyaşları vardı. Sel bölgesinden aldığım sokak hayvanlarını Giresun Belediyesi Hayvan Barınağında veterinere tedavi, bakım ve kontrollerini yaptırdıktan sonra barınağa alacağız ve sahiplendirilmesine çalışacağız. Biliyoruz ki yaşanan sel felaketinde onlarca sokak hayvanı telef oldu. Onlarcası da çaresiz ve yaralı halde. Onları arayıp bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.