Son dakika haberi! Selma Altay Rodopman: Yelkende ülkemizin madalya umudu olacağız

"2021 yılının; çok zorlu geçen 2020'yi hepimize unutturmasını, sağlık, mutluluk ve başarının daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum"MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Altay Rodopman, sarı-lacivertli kulübün 2020 çalışmaları, olimpiyat hazırlıkları ve 2021 planları hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yelken sporuna 2003 yılında olimpik sporcu oğlu Alp Rodopman'a partner eksikliği sebebiyle başlayan Selma Altay Rodopman, Türkiye Yelken Federasyonu, World Sailing gibi ulusal ve uluslararası kurumlarda pek çok görev üstlendi. Ayrıca 2015 yılı itibarıyla üyesi olduğu Fenerbahçe'de Yelken Şube Sorumlusu olarak göreve başlayan Selma Altay Rodopman, "Özellikle amatör branşlarda, olimpik seviyede sporcuların yetişmesi ve başarı için sürdürebilir bir planlama ile mali güç, olmazsa olmaz kuraldır. Buradan hareketle Fenerbahçe yelken şubesinde şube sorumlusu olduktan sonra kafamdaki planı hayata geçirmek adına adımlar attım. Hedefim; 1910'lu yıllardan itibaren yelkene hizmet eden Fenerbahçe'de, olimpik bir hedef ve planlama oluşturmak, bunun mali ve kurumsal sistemini kurmak, yelkeni daha çok çocukla buluşturmak, başarılı sporcular yetiştirmekti. Bu doğrultuda; 2015 yılında aile şirketimiz sponsorluğunda dünyaca ünlü antrenör Dr. Malte Philipp ile anlaştık. Bu noktadan sonra şubemizin yapısında değişikliğe gittik. Altyapı çalışmalarımızla, olimpiyat hazırlıklarımızı iki ayrı yapı üzerine inşa ettik. 2016 yılında şubemize 4 yılı kapsayan bir anlaşma ile Doğuş Grubu sponsor oldular. Türkiye'nin en büyük markalarından Fenerbahçe ve Doğuş'un ortak hedefte bir araya gelmesiyle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model de ortaya çıkmış oldu. Pandemi sürecinde olimpiyatların bir yıl ertelenmesinin ardından kulübümüze ve şubemize destek olarak dört yılını tamamlayan işbirliğimiz 1 yıl daha uzatıldı" dedi."ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR GİBİ BAŞARILARI ÜST ÜSTE ELDE ETMİŞ VE ETMEKTE OLAN BİR ŞUBEYİZ"Fenerbahçe Doğuş Yelken'in yeni planlaması sonrasında şubenin geldiği yer ile ilgili bilgiler veren Selma Altay Rodopman, "Biz planlamamızı uzun vadeli yaptık ancak hedeflerimizi yıl yıl koyduk. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak kendimize her yıl için ayrı hedefler koyarak yürüdük. 2016'da başlayan bu işbirliğimizin ilk yılında dünyada ilk 15, sonra ilk 10 olmayı amaçladık. Kurduğumuz yapıyla birlikte çalışmalarımızın meyvesini aldık ve beklentilerimize bu hedeflerden daha da önce ulaştık. Kulübümüzün desteği, sporcularımızın emekleri bizler için çok değerli. Çalışmalarıyla ve aldıkları sonuçlarla bizleri yanıltmadılar. Sporcularımız ülkemiz adına uluslararası arenada ilkleri başaran bir role sahipler. Üst üste iki dünya şampiyonluğu, Avrupa 3'üncülüğü, 4'üncülüğü, 6'ncılığı, dünya kupalarında altın, gümüş ve bronz madalyalar gibi başarıları üst üste elde etmiş ve etmekte olan bir şubeyiz" diye konuştu."OLİMPİYATLARDA MADALYA ALACAĞIMIZA VE ÜLKEMİZE BU MUTLULUĞU YAŞATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"2021 yılında Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar için yapılan hazırlıklar ile ilgili bilgiler veren Selma Altay Rodopman, "Daha önce bahsettiğim hedeflerimiz arasında gerçekleştirmeyi beklediğimiz son bir adım kaldı. O da olimpiyatlarda Türkiye'nin yelkendeki ilk madalyasını kazanmak. An itibarıyla yelkende ülkemizi temsil etmesi kesinleşen 4 sporcunun 3'ü Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu. Olimpik sporcularımız aldıkları olimpiyat kotalarıyla 2021'de de Fenerbahçemizin ve ülkemizin bayrağını en iyi şekilde taşıyarak, olimpiyatlarda yine ülkemizin madalya umudu olacaklar. Olimpiyatlarda madalya alacağımıza ve ülkemize bu mutluluğu yaşatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu. "YELKEN EĞİTİMLERİYLE HER YIL BİN KİŞİYİ YELKEN İLE TANIŞTIRIYORUZ"Yelken şubesinin altyapıya yaptığı yatırımlar hakkında bilgiler veren Selma Altay Rodopman, "Şubemizi dünya standartları seviyesine getirmek adına en az olimpiyat hazırlıkları kadar altyapı çalışmalarımıza da önem veriyoruz. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak spor okullarımız, altyapımız, kurumsal şirketlere verdiğimiz yelken eğitimleriyle her yıl bin kişiyi yelken ile tanıştırıyoruz. Hiç yelken yapmamış birçok kişinin amatör olarak yelken yapmasını sağlıyoruz. Türkiye'de yelkenin tabana yayılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir sporcu fabrikası olan Fenerbahçe, yelkende hem altyapısından geleceğin milli yelkencilerini yetiştirirken hem de olimpiyatlarda ülkemizin madalya umudu olacak. Bu noktada kulübümüzün sporcularımıza sağladığı tüm şartlar için başkanımız Sayın Ali Koç'a ve sponsorumuz Doğuş Grubu'na ve Sayın Ferit Şahenk'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. "2021 YILININ; ÇOK ZORLU GEÇEN 2020'Yİ HEPİMİZE UNUTTURMASINI, SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARININ DAİM OLDUĞU BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM"Selma Altay Rodopman, 2020 yılının belirlenen hedefler doğrultusunda nasıl geçtiğini ise şöyle dile getirdi: ?"Bir kere burada kulübümüze bir parantez açmak istiyorum. Fenerbahçe'nin Türk sporuna verdiği eşsiz emeği, bizzat işin içerisinde olan biri olarak görüyorum. Türk yelkenciliği adına lokomotif olan Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak biz de kulübümüzün bu misyonu doğrultusunda, Olimpiyat odaklı hedeflerimiz, yelken sporunu gerek altyapımız gerekse kurumsal eğitimlerimizle daha fazla insanla buluşturma misyonumuz çerçevesinde yaptığımız çalışmalarımızı pandemi şartları doğrultusunda güncelleyerek faaliyetlerimizi durdurmadan bir sezon geçirdik.

Olimpiyat kotasını kazanan sporcularımız Deniz-Ateş Çınar, Alican Kaynar, olimpiyat kotası mücadelesi veren sporcumuz Alp Rodopman, milli yelkencilerimiz Yalçın Çıtak ve Berkay Abay, pandeminin ülkemizde rastlandığı tarih olan Mart ayı öncesinde Amerika, İspanya, İtalya'da kamplarını yapıp, yarış ve şampiyonalara katılırken; sporcularımız olimpiyat hazırlıklarını pandemi şartlarıyla tamamen revize edilen planlamamız çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüler. Şu an Portekiz, İspanya gibi ülkelerde antrenmanlarını yapıyorlar. Optimist takımı ve Laser A Takımı sporcularımız, Çeşme'de yapılan TYF Yıldızlar Kupası yarışlarına katıldılar ve çok iyi sonuçlar elde ettiler. Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcumuz Alican Kaynar, Polonya'da düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nda, pandemi dolayısıyla tamamen sınırlı şartlarla antrenman yapmış olmasına rağmen Avrupa 6'ncısı oldu. Özetle pandemi bizi yavaşlattı ancak durdurmadı, hedeflerimizden asla uzaklaştırmadı. Spora emek veren bir kadın olarak, sürekli üreten ve Türk sporu için çalışan, rekortmen sporcular yetiştiren, bir sporcu fabrikası olan bu kulübün bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Fenerbahçe'nin Türk sporuna emeklerini görüyorum. 2021 yılının; çok zorlu geçen 2020'yi hepimize unutturmasını; Fenerbahçe olarak şampiyonluklara, madalyalara yürüyeceğimiz, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcularımızın başarılarıyla gururlanacağımız, ülkemiz için de sağlık, mutluluk ve başarının daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.