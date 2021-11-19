Üye Girişi
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

19.11.2021 15:34
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberleri: MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'da boşanma aşamasındaki eşi Selvan Acar'ı (25) sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldüren Tanju Acar (31), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Aralık 2020 tarihinde Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi 446 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi ev kadını Selvan Acar'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Zile basan yakınları, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girdi. Selvan Acar'ı kanlar içinde koltukta hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Selvan Acar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, cinayet şüphelisi olarak Acar'ın boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Tanju Acar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tanju Acar'ı cinayetten bir gün sonra Kaş ilçedeki ormanda saklandığı çalılıklar arasında yakalayıp, gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Acar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tanju Acar hakkında 'üst soyu kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Acar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları duruşmada yer aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Acar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.'ÇOCUĞUM BÖYLE ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ'

Duruşma çıkışında gazetecilere konuşan anne Cemile Kaya, Kızının kanının yerde kalmadığını belirterek, "Anneler ağlamasın. Çocuğum böyle ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı, çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın eşarbını takıyorum" dedi.


Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet

Ağırlaştırılmış Müebbet, Fethiye, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı 15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan 15:21 Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor 14:36 Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın 13:37 İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu 12:33 Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu
Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı 12:02 Eşiyle tartışan kadın, öfkesini otomobilinden çıkardı Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti 11:30 Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti

Son Dakika Haberleri
15:30 CHP'li Özkan: Bürokratlar bize yolsuzluk dosyaları getirmeye başladı
15:21 Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında
15:20 Ayı saldırısı sonrası konuşan çiftçi: Siz bir de ayıyı görün, daha perişan
15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
15:08 Zidane, güle oynaya Messi'nin yanına gitti
15:08 Mevlana filminde tanıdık yüzler: Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum
14:58 Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri açıklandı: Haluk Levent ilk sırada
14:50 36 kişiye mezar olan "Rıza Bey Apartmanı" davasında kavga çıktı!
14:44 İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı
14:39 Arkadaşı tarafından vurulan genç 18 yaşındaydı
Günlerdir aranan Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Günlerdir aranan Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi         
15:32
HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına yalanlama HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına yalanlama         
15:23
Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında         
15:21
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler         
14:07
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor Son Dakika: Gram altın 654 liradan işlem görüyor         
11:33
Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak         
10:43
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı Beşiktaş'ın borcu 4.5 milyara dayandı         
09:14
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 15:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Selvan'ı öldüren kocasına ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement