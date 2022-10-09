CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu; 26 Eylül 'de Mezitli ilçesinde bağlı Tece Mahallesi'nde yer alan polisevine terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda, şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in Mersin'de yaşayan ailesini bugün ziyaret etti. Selvi Kılıçdaroğlu, şehit Sedat Gezer'in eşi Yeliz Gezer ile çocukları Melis ve Ahmet Yağız'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Selvi Kılıçdaroğlu, Mezitli Terör Saldırısı'nda Şehit Olan Polis Sedat Gezer'in Mersin'de Yaşayan Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika

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