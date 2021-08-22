Son dakika haberi! Selzedelere iletişim için telsiz... Vatandaşın teşekkür ettiği anlar kamerada - Son Dakika

Selzedelere iletişim için telsiz... Vatandaşın teşekkür ettiği anlar kamerada

ANKARA - Elektrik dağıtım şirketlerince, sel felaketinden zarar gören, kara ulaşımı olmayan ve telefonun çekmediği köylerde yaşayanlara, ihtiyaçları olması durumunda kullanmaları için telsiz temin edildi. Sinop Söküçayırı'ndan bir köylü ise temin edilen telsizi kullanarak, sağladıkları iletişim kolaylığından dolayı elektrik dağıtım şirketlerine teşekkür etti.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana gelmişti. Şuana kadar toplamda 82 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde zarar gören ilçelere ve köylere, yurdun dört bir yanından gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırıldı. Elektrik dağıtım şirketleri tarafından ise selden zarar gören, kara ulaşımı olmayan ve telefonun çekmediği köylerde yaşayan vatandaşlara tekrar yardıma ihtiyaçları olması halinde kullanmaları için telsiz temin edildi. Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Söküçayırı'ndan bir köylü, elektrik şirketlerine, temin edilen telsiz ile sağladıkları iletişim kolaylığından dolayı teşekkür etti. O anlar ise kameralara yansıdı.