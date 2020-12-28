Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

28.12.2020 10:31

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı, şehit sayısı 2'ye yükseldi.

İlçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için askeri iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, çığ altında kalan diğer askerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

İnsansız hava aracının havadan destek verdiği arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çığ altında kalan diğer askerin de naaşına ulaşıldı.

Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı
Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı

Arama Kurtarma, Hakkari, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti Alex de Souza yorumculuğu bıraktı, yeşil sahalara geri dönüyor: Antrenör olacağım Kıskançlık krizine giren koca dehşeti yaşattı! Banyoda defalarca bıçakladı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu Japonya'daki Otake Yanardağı'nda patlama! Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar
Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor         
10:27
Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu         
10:14
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı         
09:46
Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı         
09:41
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi         
16:37
ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir         
15:53
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 10:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Şemdinli'de çığ altında kalan askerin naaşına ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei