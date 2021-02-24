Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Gelişmiş ülkeler aşılamaya başlarken COVAX'tan aşı bekleyemezdim" - Son Dakika

Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Sall: "Gelişmiş ülkeler aşılamaya başlarken COVAX'tan aşı bekleyemezdim"

24.02.2021 02:19
Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Sall:

Son dakika gündem haberine göre Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımında Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) kendilerine aşı göndermesini bekleyemeyeceklerini dolayısıyla Çin'den aşı aldıklarını söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının dağıtımında Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) kendilerine aşı göndermesini bekleyemeyeceklerini dolayısıyla Çin'den aşı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sall, France 24 ve RFI ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede neden Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısını tercih ettiği sorulan Sall, Senegal'in COVAX'a dahil olduğunu ancak sürecin oldukça yavaş işlediğini belirtti.

Sall, "Gelişmiş ülkeler aşılamaya başlarken cumhurbaşkanı olarak COVAX'tan aşıların gelmesini bekleyemezdim." diyerek, ilk mevcut olan aşının Sinopharm olması nedeniyle onu tercih ettiklerini kaydetti.

Sinopharm'ın yanı sıra Sputnik V, Johnson & Johnson ve Pfizer aşılarının alımlarıyla ilgili de temaslarının sürdüğünü vurgulayan Sall, salgınla mücadelede tüm olasılıkların değerlendirildiğini ve aşı alımlarında ideolojik bir tavır takınmadıklarının altını çizdi.

Sall, Afrika'nın, gelişmiş ülkelerden özellikle "geleneksel dostlardan" aşı paylaşımı beklediğine de vurgu yaptı.

"Senegal terörle mücadeleye hazır olmalı"

Sall, dünyanın geri kalanında olduğu gibi Afrika'da da Kovid-19 sonrası dönemin zor geçeceğine işaret ederek, özel sektörü desteklemek ve toparlamak için çok fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

G20 ülkelerinden, borç faizlerinin silinmesi konusunda bulundukları talebe olumlu yanıt aldıklarını hatırlatan Sall, yine de bunun yeterli olmadığını söyledi.

Sall, öte yandan Sahel'deki terör tehdidiyle mücadelede bölge ülkeleriyle iş birliğinin şart olduğuna dikkati çekerek, istihbarat paylaşımının önem taşıdığını ifade etti.

Bölgedeki terör örgütlerinin amacının Atlantik okyanusuna ulaşmak olduğunu anımsatan Sall, "Senegal gibi okyanusa kıyı ülkeler de terörle mücadeleye hazır olmalı." dedi.

"Düşmanımın bile başına gelmesin"

Sall, tecavüzle suçlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması gündeme gelen muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko'nun başına gelenlerle kendisinin bir ilgisi olup olmadığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu hakkında ulusal basına bile konuşmadım dolayısıyla size açıklamada bulunursam, bunun beni ne pozisyona sokabileceğini tahmin edersiniz. Oldukça talihsiz bir durum. Gerçekten olayın aslını bilmiyorum. En kötü düşmanımın bile böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemem. Ortada bir suçlama var ve takip edilmesi gereken hukuki prosedürler var. Cumhurbaşkanını, kendisini ilgilendirmeyen konulara karıştırmamak gerek."

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı, Senegal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Senegal Cumhurbaşkanı Sall: 'Gelişmiş ülkeler aşılamaya başlarken COVAX'tan aşı bekleyemezdim' - Son Dakika


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