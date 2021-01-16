Son dakika haberi: Senegal'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 500'ü geçti - Son Dakika

Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 509'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 2 bin 527 testten 342'sinde virüse rastlandı. son günlerde yüzde 12 civarındaki pozitiflik oranı yüzde 13,5'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 bulaşan 22 bin 738 kişiden 19 bin 52'si iyileşti, 3 bin 176 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Son 24 saatte hastalığa yakalanan 144 kişi sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

Nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkede salgının başından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 509'a çıktı.

Senegal'de, 6 Ocak'ta, Dakar ve Thies bölgelerinde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.