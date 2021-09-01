Aralarında 12 kadın personelin de bulunduğu 625 Senegalli asker, MICEGA'nın 5'inci birliğinde görev yapacak.

Gambiya Devlet Başkanı Barrow da MICEGA'nın görev süresinin yenilenmesini istemişti.

Törende konuşan Senegal Kara Kuvvetleri Komutanı Fulgence Ndour, Senegal'in komşusu Gambiya'nın güvenliği ve refahına katkı sağlamaya devam edeceğini belirterek Senegalli askerlerin bölgesel barışa katkı sağlayacağını dile getirdi.

Senegal Haber Ajansına (APS) göre, ülkenin Fatick bölgesinde düzenlenen askeri törende, Senegal bayrağı, 625 Senegalli askerin Gambiya'da konuşlandırılma kararına binaen ECOWAS'ın Gambiya'daki askeri misyonu (MICEGA) temsilcilerine teslim edildi.

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