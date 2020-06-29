Son dakika haberi | Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Son dakika politika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Koronavirüs salgını, sadece kendisini, kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Koronavirüs salgını, sadece kendisini, kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

Şentop, Türkiye'nin "Sektörel Diyalog Ortağı" olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal'in görevini yarın Filipinler'e devredecek olması nedeniyle üye ülkelerin büyükelçilik düzeyindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Şentop, İkbal ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ASEAN'ın Ankara Komitesi toplantısına katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, zor bir sürecin ardından Birlik üyelerinin büyükelçilerini TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, bütün dünyanın, bugüne kadarki uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere, birçok alanda paradigmaları gözden geçirmesi gerektiği bir dönemi yaşadığını belirterek küreselleşmenin sadece paranın, malların, insanların dünyayı dolaşması anlamına gelmediğini, aynı zamanda salgınların, virüslerin de küreselleştiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bu dönemde milletlerarası, devletler arası dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin salgınla mücadelede yürüttüğü çalışmalara işaret etti.

Şentop, "Türkiye olarak salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük. Dünyanın birçok ülkesiyle dayanışma içerisinde hareket ederek elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu. Bu bakımdan en köklü uluslararası iş birliği platformu olan ASEAN'ın da bu anlamda benzeri, bölgesel kuruluşlarla önemi daha fazla anlaşılır hale geldi." diye konuştu.

ASEAN'ın Ankara Komitesi toplantısına, Bruney Büyükelçisi Shafiee Kassım, Filipinler Büyükelçisi Raul Hernandez, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, Kamboçya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sophea Heng, Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Shah Anuar katıldı.

Mustafa Şentop, Güneydoğu Asya, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:49 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

Son Dakika

23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:49 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti 15:13 Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:24:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]