Son dakika haberi! Şentop: "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu... - Son Dakika

Son dakika haberi! Şentop: "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu...
28.04.2021 12:39
Bir son dakika haberine göre Şentop: "Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir.
Şentop: " Türkiye, Ermenistan'ın gerek Azerbaycan'a karşı gerekse bölgesel olarak bir tehdit, risk oluşturan, sorumsuz hareket eden bir devlet olduğu kanaatindedir."
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