Son dakika haberi: "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kuruluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kuruluyor

Son dakika habere göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 45 dönümlük alan üzerine kurulacak "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi"nde yıl boyu üretim yapılması planlanıyor.

İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi

Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, merkezin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Projenin yıl sonunda bitirilmesinin hedeflendiğini aktaran Çöpoğlu, "Sakarya, seracılığın ve tarımın merkezi haline gelecek. Dolayısıyla biz Ajansımızın da desteklediği projelerle yurt dışına bağımlılığı azaltacağız. Sakarya'da yapılacak olan bu proje gerçekten Türkiye için çok önemli ve Sakarya için çok isabetli olacak. En kısa zamanda açılışını yapacağımız günün gelmesini temenni ediyorum." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Sakarya'nın hem tarım hem sanayi hem de kültür ve sanatın şehri olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimi teknolojinin son imkanlarıyla ele alıp azami verimi hedeflediklerini anlatan Yüce, 2018 yılı seracılık faaliyetleri verilerine göre 77 bin 209 hektar örtü altı alan ile Türkiye'nin dünyada ilk 4, Akdeniz ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını kaydetti.

Akyazı ilçesinde kurulacak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'yle kentte topraksız tarımı yaygınlaştıracaklarına işaret eden Yüce, seracılık alanında önde gelen şehirler arasında söz sahibi olacaklarını belirtti.

Seralarda atmosfer kontrolünün mümkün olduğuna değinen Yüce, şöyle devam etti:

"Isıtma, ışıklandırma, havalandırma ve karbondioksit uygulamalarıyla mevsimsel döngüyle sınırlı kalmayıp yıl boyu üretime devam edeceğiz. Atmosfer kontrolünün en önemli faktörü ısıtma. Fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynakları fakat bu işin bir numaralı çözümü jeotermal enerji. Ülkemiz jeotermal enerji kaynağı bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sıradadır. Sakarya'mız bu konuda epey şanslı. Akyazı'da açtığımız jeotermal kuyu ile ortalama 30 litre/saniye debiye sahip 71 derece sıcaklıkta su kaynağına ulaştık. Bu su kaynağı ve uygun atmosfer sistemi ile 12 ay boyunca üretime devam edeceğiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de topraksız tarım işletmelerinde yüzde 92 oranıyla en çok domates, biber, marul ve çilek gibi ürünler yetiştirilmekte. Kalan alanlarda ise kesme çiçek, süs bitkisi gibi üretimler yapılmaktadır. Biz de merkezimizde domates, biber, patlıcan, salatalık ve kesme çiçek gibi ürünler yetiştireceğiz. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'mizde bulunan Ar-Ge birimi sayesinde çeşitlilik ve teknoloji geliştirme çalışmalarını takip ederek maksimum verime erişeceğiz."

Merkezde çiftçilere eğitim ve danışmanlık hizmeti de verileceğini, genç girişimcilerin tarımsal üretime özendirilmesi ve çevre dostu enerjiyle sağlıklı üretimi hedeflediklerini vurgulayan Yüce, kentsel ve kırsal alanlarda yeni nesil verimli tarım teknikleri uygulanarak, teknolojik yeniliklerin vatandaşlar ve ekonomi üzerinde nasıl olumlu bir etki yaratabileceği üzerine farkındalık çalışmalarının yapılmasının, merkezin temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

Sakarya Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin, tarımla teknolojiyi birleştirerek sürdürülebilir ve daha verimli bir şekilde tarımsal üretim yapılması konusunda araştırmalar yapacağını belirten Yüce, "Mevcut tarım uygulamalarından gelen sorunları çözecek. Sürekli eğitim verecek. Meslek yeterlik standartları geliştirip yeterlilik kursları düzenleyecek. Topraksız tarımda Ar-Ge projeleri geliştirecek, Ar-Ge sonuçlarını fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korumaya alarak ticarileştirecek. Yerel, ulusal ve uluslararası tarım örgütleri ve akademik kuruluşlarla iş birliğiyle tarımda yenilikçi uygulamaları izleyecek. Türkiye için bir ilk niteliğinde olan projenin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim." diye konuştu.

Merkeze ilişkin fizibilite raporlarının açıklandığı toplantıda, Sapanca'nın Yanık bölgesindeki alanla ilgili Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Fidancılar Birliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Kira Devri Protokolü imzalandı.

Sakarya, Türkiye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: 'Seracılık Mükemmeliyet Merkezi' kuruluyor - Son Dakika

Son Dakika

21:57 İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı 21:50 Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Burak Yılmaz, Konyaspor'a karşı oynadığı son 6 maçta 8. golünü attı
21:59
Irak'ın sınır ötesi harekatlarda sivil kayıplar yaşandığı iddiasına Türkiye'den cevap: PKK'nın kara propagandasına alet olmayın
21:57
İstiklal Caddesi'nde elindeki bıçakla etrafa saldıran kişi gözaltına alındı
21:57
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 22:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]