Sergen Yalçın: "İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz" - Son Dakika

Sergen Yalçın: "İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz"

24.01.2021 21:57

- Sergen Yalçın: "İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz" Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Adem Ljajic ve Gökhan Töre, yeni transfer etkisi yapacak" Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından ilk yarıyı lider bitirdiklerini...

- Sergen Yalçın: "İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın:

"Adem Ljajic ve Gökhan Töre, yeni transfer etkisi yapacak"

İSTANBUL - Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından ilk yarıyı lider bitirdiklerini ve ikinci yarıyı da bu şekilde tamamlamak istediklerini söyleyerek, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin ligin ikinci yarısında yeni transfer etkisi yapacağını ifade etti.

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe karşısında 2-1 kazanarak puanını 44 yapan ve ligin ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. 90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, "Öncelikle kazandığımız için mutluyum. İlk yarının son maçıydı. Ocak ayında zor bir periyot oynadık, fazla maç oynadık. Zor bir maç oldu. Rakibimiz de iyi mücadele etti ve zaman zaman oyuna ortak oldular. Takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. İkinci yarıda oynattığımız oyuncularla takım biraz daha toparlandı. Zor da olsa önemli bir galibiyet aldık ve ilk yarıyı lider olarak bitirdik. Bu çok önemliydi bizim için. Çok zor bir ilk yarı geçirdik. Kötü başladığımız bir sezon oldu, sonrasında toparlanan ve oyun anlamında çok güçlü olan bir Beşiktaş vardı. İlk yarıyı hak ettiğimiz yerde, lider olarak bitirdik. 7 günde 3 maç oynadık. Takım her maç 110 km'nin üzerinde koşuyor. 7 günde 3 maçta bu kolay değil. Oyuncularda normal olarak yorgunluk oluşuyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızı daha diri tutmak istiyoruz. İlk yarıda bunu yapmaya çalıştık. Çok zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Herkes için zor olacak. İyi hazırlanmalıyız, iyi konsantre olmalıyız. Bunları yaptığımız sürece çok fazla sıkıntı yaşamayız. Ligin ikinci yarısını da bu şekilde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu ortalamayı devam ettirirsek, ligi istediğimiz yerde bitiririz"

Geride kalan 20 maçta 44 puan toplayan ve maç başı 2,2 puan ortalaması yakalayan siyah-beyazlılarda, sezon başında yaptığı fikstür hesabı sorulan Sergen Yalçın, "Büyük takımda çalışıyorsanız otomatikman 2 ortalamayla gitmeniz gerekiyor. 2 ve üstü önemlidir ve şu anda istediğimiz puan ortalamasını yakaladı. 2,2 ortalama şu anda iyi bizim için. Bunu devam ettirirsek ligi istediğimiz yerde bitirebiliriz" dedi. Bugün gol Adem Ljajic ve ikinci golün asistini yapan Gökhan Töre'nin takıma yeni transfer etkisi yapacağını da dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Adem ve Gökhan yavaş yavaş aramıza dönüyorlar. İyi antrenman yapmaya başladılar ve fit duruma geliyorlar. Onlardan sezonun devamında faydalanacağız. İkisi de bizim için önemli transfer. Yeni transfer olarak bakarsak bu 2 isme, ikinci yarıda katkı yapacaklardır. Şartlar olursa, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uygun olursa bir santrfor transferi yapmak istiyoruz. Ama bu başkan ve yönetimin konusu. Ben olması gerektiğiyle ilgili raporumu verdim. Olursa olur, olmazsa da kadromuzla yola devam edeceğiz, sorun yok" diyerek devam etti.

"Haftada 3 maçta ben bile yoruluyorum"

Haftada 3 maç oynamanın zor olduğunu söyleyen Yalçın, "Ben kenarda durduğum halde bana bile ağır geliyor, oyunculara nasıl ağır gelmesin. Hepsi 1 maçta 10 km'nin üzerinde koşuyor. Hepsi özveriyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün baktığımızda oyunun ikinci bölümünde takımımızın temposu biraz düştü. Yorgunluk bizi etkiledi diyebilirim. İlk yarıda rakip 1 kez geldi gol yedik. 2 golümüz VAR'dan döndü. Erken bir gol atsaydık farklı olabilirdi. Ama gol yediğimiz için takımımız reaksiyon gösteriyor ve bugün de bunu görmüş olduk. Maçlar zor, hiçbir takım çantada keklik değil. Her takım savaşıyor. Bu maçlarda zorlanmamızı çok doğal olarak görüyorum" dedi. Son olarak Avrupa'da en çok puan toplaya teknik direktörler arasında 5. sırada olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Avrupa boyutunu bilmiyorum, çok takip etmiyorum. Bu pozisyonda olmak, buralarda olmak benim için de mutluluk verici. Geçen sene göreve başladığımdan sonra pandemi geldi, seyircisiz oynuyoruz. Zor bir görev yapıyoruz. Özellikle büyük takımda çalışmak çok zor. Sonuçlar iyi olmak zorunda, mecbursunuz iyi netice almaya. Ben de, ekibim de, oyuncularım da taraftarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın: İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz
Sergen Yalçın: İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz
Sergen Yalçın: İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz
Sergen Yalçın: İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz

Sergen Yalçın, Gökhan Töre, Adem Ljajic, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sergen Yalçın: 'İkinci yarıyı da bu şekilde bitirmek istiyoruz' - Son Dakika


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